54-летний украинец оказался среди пленных в ДНР

Украинский волонтер Дарья Андрусенко-Якотюк заявила, что среди задержанных на этой неделе в самопровозглашенной ДНР военных ВСУ есть люди в возрасте 54, 49 и 48 лет. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

По ее словам, самым старшим из задержанных является Борис Пундор 1965 года рождения.

Андрусенко-Якотюк сообщила, что украинские военнослужащие были задержаны после того, как попали на неподконтрольную Киеву территорию, попытавшись срезать путь. Волонтер отметила, что на пропускном пункте на линии разграничения украинцев никто не остановил.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому начать переговоры об обмене пленными «по-христиански».