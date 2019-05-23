США потратит $750 млрд на национальную оборону

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США планируют потратить на оборону $750 млрд. Об этом сообщили руководители комитета по вооруженным силам сената Джим Инхоф и Джек Рид, передает РИА «Новости».

Как отмечается, этот бюджет уже согласован. В соответствии с запросом администрации на оборону страны в фискальном 2020 году выделят $750 млрд.

В частности, этот бюджет распределят на военные программы отвечающее за ядерное оружие министерства энергетики и на неожиданные операции за рубежом.

Кроме того, часть денег из выделенного бюджета пойдет на закупку 94 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Ранее сообщалось, что Пентагон готов отправить новые войска на Ближний Восток.