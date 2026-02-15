Российские войска нанесли удар по наемникам и объектам инфраструктуры ВСУ

ВС РФ нанесли удары по местам дислокации наемников и объектам ВСУ в 147 районах

Российские войска нанесли удары оперативно-тактической авиацией, артиллерией и ударными беспилотниками по местам скопления группировок Вооруженных сил Украины (ВСУ) и объектам транспортной инфраструктуры в 147 районах. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, удары были нанесены по объектам транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах украинской армии, а также по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Кроме того, рассказали в Минобороны, подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Цветковое в Запорожской области, а подразделения группировки «Днепр» — еще несколько населенных пунктов: Запасное, Магдалиновку и Приморское в том же регионе.

За минувшие сутки ВСУ потеряли в зоне СВО более 1000 бойцов, сообщили в министерстве.

Ранее в России сообщили о потере боеспособности подразделения ВСУ, состоящего из зэков.