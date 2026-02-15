Семенович раскрыла вес груди

Певица Анна Семенович рассказала News.ru, что ее грудь весит 10 кг.

Семенович затронула тему своей груди, обсуждая слух об избыточном весе. Артистка заявила, что один известный живущий за рубежом блогер распространяет про нее «желтуху». По словам певицы, инфлюенсер прифотошопил ее лицо к телу женщины, которая весит более 100 кг.

«Я вешу около 70. Еще 10 кг весит моя грудь. Давайте не забывать, что у меня есть особенности в моей фигуре. Десяточка у меня есть, твердая», — поделилась артистка.

В апреле 2024 года Семенович призналась, что принимала «модный препарат» «Оземпик» для похудения. В беседе с эндокринологом артистка сообщила, что ей прописали лекарство от диабета для снижения веса. Она пользовалась им некоторое время, но затем препарат сняли с продажи. Однако врач предостерегла артистку, что использование этого лекарства для диабетиков несет большие риски.

В июле Семенович рассказала, что похудела на 6,5 килограмма после начала применения «русского Оземпика». Звезда отметила, что смогла достичь этих результатов за три месяца. По ее словам, прописанный ей препарат улучшил ее здоровье и состояние. Певица перестала отекать, переедать и начала высыпаться.

Ранее Семенович потеряла голос.