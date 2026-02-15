Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Культура

Семенович раскрыла вес груди

Певица Анна Семенович призналась, что ее грудь весит 10 кг
ann_semenovich/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Семенович рассказала News.ru, что ее грудь весит 10 кг.

Семенович затронула тему своей груди, обсуждая слух об избыточном весе. Артистка заявила, что один известный живущий за рубежом блогер распространяет про нее «желтуху». По словам певицы, инфлюенсер прифотошопил ее лицо к телу женщины, которая весит более 100 кг.

«Я вешу около 70. Еще 10 кг весит моя грудь. Давайте не забывать, что у меня есть особенности в моей фигуре. Десяточка у меня есть, твердая», — поделилась артистка.

В апреле 2024 года Семенович призналась, что принимала «модный препарат» «Оземпик» для похудения. В беседе с эндокринологом артистка сообщила, что ей прописали лекарство от диабета для снижения веса. Она пользовалась им некоторое время, но затем препарат сняли с продажи. Однако врач предостерегла артистку, что использование этого лекарства для диабетиков несет большие риски.

В июле Семенович рассказала, что похудела на 6,5 килограмма после начала применения «русского Оземпика». Звезда отметила, что смогла достичь этих результатов за три месяца. По ее словам, прописанный ей препарат улучшил ее здоровье и состояние. Певица перестала отекать, переедать и начала высыпаться.

Ранее Семенович потеряла голос.
 
Теперь вы знаете
Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!