В Ленобласти иностранное судно навалилось на причал

Судно навалилась на причал в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом в Telegram-канале сообщило управление на транспорте министерства внутренних дел РФ по Северо-Западному федеральному округу.

По данным ведомства, инцидент произошел с иностранным кораблем.

«Судно прибыло в порт и при развороте, в связи с ледовой обстановкой и не рассчитав маневр, совершило навал на причальную стенку, повредив портальный кран», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что никто из людей не пострадал. Водотечности и разлива нефтепродуктов зафиксировано не было.

На фоне произошедшего транспортная полиция начала проверку. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

12 февраля на борту российского рыболовецкого судна Arina, находившегося у берегов японской префектуры Хоккайдо, произошел пожар. В управлении безопасности на море Японии заявили, что информация поступила вечером. Специалисты отреагировали на запрос о помощи, при этом информация о причиненном возгоранием ущербе не поступала.

Ранее в акватории Финского залива столкнулись теплоходы.