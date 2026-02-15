Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Цветковое

Минобороны РФ: ВС РФ взяли под контроль Цветковое в Запорожской области
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Цветковое в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, бои вели подразделения группировки войск «Восток».

15 февраля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские военнослужащие за последнее время взяли под контроль не менее 10 населенных пунктов.

По его словам, подразделения группировки «Север» выбили формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Сидоровки и Поповки в Сумской области. Также под их контроль перешла Чугуновка в Харьковской области.

Еще три населенных пункта — Приморский, Магдалиновка и Запасное в Запорожской области — были освобождены подразделениями группировки «Днепр». Как сказал Герасимов, в данный момент бойцы этой группировки продолжают наступать в направлении Запорожья.

Военнослужащие группировки «Восток» взяли под контроль четыре населенных пункта в Запорожской области. Среди них — Цветковое, Придорожное, Староукраинка и Зализничное.

Ранее Путин раскрыл число населенных пунктов, освобожденных ВС РФ в 2025 году.
 
Теперь вы знаете
Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!