Российские подростки жестоко избили девушку-инвалида и сняли это на видео

В Кузбассе 15-летние юноши из коррекционной школы жестоко избили 19-летнюю девушку-инвалида и сняли это на видео. Об этом сообщает VSE42.RU.

Инцидент произошел в Междуреченске. Предварительно, на девушку-инвалида напали двое молодых людей после того, как между ними случилась ссора по малозначительному поводу. Подростки зверски избили ее, снимая процесс на видео. На кадрах юноши наносят жертве удары ногами и руками, а также «падают» на нее. Кроме того, агрессоры высказывали идеи о том, чтобы сбросить пострадавшую в овраг, но передумали, заключив, что «она же все-таки человек».

Все участники инцидента установлены, с ними работают следователи. Нападавших планируют поместить в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. В отношении их законных представителей составили протоколы о неисполнении родительских обязанностей. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

