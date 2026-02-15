Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Российские подростки жестоко избили девушку-инвалида и сняли это на видео

В Кузбассе подростки жестоко избили девушку-инвалида

В Кузбассе 15-летние юноши из коррекционной школы жестоко избили 19-летнюю девушку-инвалида и сняли это на видео. Об этом сообщает VSE42.RU.

Инцидент произошел в Междуреченске. Предварительно, на девушку-инвалида напали двое молодых людей после того, как между ними случилась ссора по малозначительному поводу. Подростки зверски избили ее, снимая процесс на видео. На кадрах юноши наносят жертве удары ногами и руками, а также «падают» на нее. Кроме того, агрессоры высказывали идеи о том, чтобы сбросить пострадавшую в овраг, но передумали, заключив, что «она же все-таки человек».

Все участники инцидента установлены, с ними работают следователи. Нападавших планируют поместить в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. В отношении их законных представителей составили протоколы о неисполнении родительских обязанностей. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее амурская школьница зверски избила знакомую на камеру, пока толпа наблюдала.
 
Теперь вы знаете
Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!