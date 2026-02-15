Начальник Генштаба ВС России наградил отличившихся бойцов

Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал армии Валерий Герасимов вручил государственные награды наиболее отличившимся российским военнослужащим. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, Герасимов наградил отличившихся бойцов в ходе инспектирования группировки войск «Центр». Генерал поблагодарил военнослужащих за мужество и отвагу, проявленные в ходе боевых действий.

До этого Герасимов рассказал, на каком участке фронта идут наиболее упорные бои. По словам начальника Генштаба ВС России, в настоящее время активное наступление развивают бойцы группировки войск «Центр» в зоне своей ответственности. В свою очередь военные группировки «Запад» продолжают ликвидировать украинских солдат, заблокированных на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области.

По словам Герасимова, группировка «Юг» постепенно завершает освобождение Резниковки в ДНР и уничтожает остатки украинских формирований в Константиновке. Кроме того, российские бойцы продвигаются в направлении Славянска. Войска «Востока» развивают наступление в Запорожской области, а группировка «Север» сосредоточена на расширении полосы безопасности в приграничных районах Харьковской и Сумской областей, добавил генерал.

Ранее стало известно число населенных пунктов, взятых ВС РФ за последнее время.