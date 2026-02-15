Раскрыты детали о напавшем на храм в Челябинске

МВД: напавший с ножом на храм в Челябинске состоял на учете у психиатра

Мужчина, напавший нападение с ножом на прихожан храма в Челябинске, по предварительным данным, состоит на учете у психиатра. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Установлено, что мужчина состоит на учете в специализированном медицинском учреждении», — сообщила она.

Подозреваемый задержан оперативниками уголовного розыска отдела полиции «Центральный» УМВД России по г. Челябинску, следственными органами возбуждено уголовное дело о покушении на жизнь человека, заключила Волк.

Инцидент произошел в церкви иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» во время утреннего богослужения. Вооруженный ножом мужчина ворвался в храм и ранил двух женщин — сестру-послушницу и прихожанку.

Пострадавших доставили в больницу. Одной из них наложили повязку, второй зашили рану.

До этого житель Ингушетии получил условный срок за нападение с ножом на брата, мужчины поссорились из-за неудачной шутки на свадьбе. Инцидент произошел во время застолья в селе Кантышево. 38-летний мужчина пошутил, что 47-летний брат слишком сильно любит женщин. Хотя другие гости смеялись, старший брат обиделся. После мероприятия он позвал шутника на разговор, и в ходе ссоры ударил его ножом в ногу.

На суде обвиняемый заявил, что хотел лишь проучить брата за «длинный язык» и специально целился в ногу, чтобы не причинить серьезного вреда.

