Фигуристка Петросян прилетела на Олимпийские игры

Фигуристка Петросян прибыла в Милан для участия в Олимпийских играх

Российская фигуристка Аделия Петросян прибыла в Милан для участия в Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщает РИА Новости.

Самолет «Турецких авиалиний», на борту которого была россиянка и ее тренер Даниил Глейхенгауз, приземлился в аэропорту Милана в 09:45 по местному времени. Стоит отметить, что Глейхенгауз прилетел с полученной тренерской аккредитацией. На отборочный турнир в Пекине, который прошел в сентябре 2025 года, он получить ее не сумел.

Соревнования среди женщин на Олимпиаде начнутся 17 февраля, когда фигуристки представят свои короткие программы.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Гуменник свое выступление на Олимпиаде уже завершил, спортсмен стал шестым в личном турнире мужчин.

