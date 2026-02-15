Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Автомобили

Не сдал практику — пересдавай теорию: кандидатам в водители хотят ужесточить экзамены

ТАСС: теорию на водительские права могут обязать сдавать повторно
Максим Блинов/РИА Новости

Кандидатов в водители могут обязать повторно проходить теоретический экзамен, если они не сдали практическую часть в течение шести месяцев. Об этом ТАСС сообщил источник.

По его словам, в настоящее время дорабатывается проект, предусматривающий назначение повторной теории тем, кто не уложился в шестимесячный срок со дня успешной сдачи теоретического экзамена. После завершения работы документ планируется направить в правительство.

МВД подготовило проект постановления, согласно которому в подобных случаях кандидатам потребуется вновь подтвердить знания правил дорожного движения. Предполагается, что повторный экзамен должен быть назначен не позднее 30 календарных дней.

Также сообщалось, что россиянам могут разрешить сдавать экзамены на водительские права без предъявления медицинской справки. Предполагается, что от предоставления справки могут освободить россиян при подаче заявления через «Госуслуги». Кроме того, будет учитываться факт наличия информации о здоровье кандидата в водители в едином электронном реестре.

До этого сообщалось, что МВД запретит использовать на экзаменах гаджеты, кроме того, будет расширен перечень оснований для недопуска к зачетам для получения водительского удостоверения. В правовое поле впервые введут полноценный механизм аннулирования прав по медицинским показаниям. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Подмосковье приостановили регистрацию машин и выдачу прав из-за сбоя в ГИБДД.
 
Теперь вы знаете
Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!