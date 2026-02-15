Не сдал практику — пересдавай теорию: кандидатам в водители хотят ужесточить экзамены

Кандидатов в водители могут обязать повторно проходить теоретический экзамен, если они не сдали практическую часть в течение шести месяцев. Об этом ТАСС сообщил источник.

По его словам, в настоящее время дорабатывается проект, предусматривающий назначение повторной теории тем, кто не уложился в шестимесячный срок со дня успешной сдачи теоретического экзамена. После завершения работы документ планируется направить в правительство.

МВД подготовило проект постановления, согласно которому в подобных случаях кандидатам потребуется вновь подтвердить знания правил дорожного движения. Предполагается, что повторный экзамен должен быть назначен не позднее 30 календарных дней.

Также сообщалось, что россиянам могут разрешить сдавать экзамены на водительские права без предъявления медицинской справки. Предполагается, что от предоставления справки могут освободить россиян при подаче заявления через «Госуслуги». Кроме того, будет учитываться факт наличия информации о здоровье кандидата в водители в едином электронном реестре.

До этого сообщалось, что МВД запретит использовать на экзаменах гаджеты, кроме того, будет расширен перечень оснований для недопуска к зачетам для получения водительского удостоверения. В правовое поле впервые введут полноценный механизм аннулирования прав по медицинским показаниям. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Подмосковье приостановили регистрацию машин и выдачу прав из-за сбоя в ГИБДД.