Лопнувшее колесо и метель парализовали движение машин и автобусов в Мурманской области

Около 200 машин и автобусы застряли в пробке из-за метели в районе Териберки

Десятки машин и туристические автобусы оказались в пробке в Мурманской области из-за метели. Об этом пишет «Осторожно, новости».

По информации источника, водители и пассажиры авто стоят в пробке в районе села Териберка со вчерашнего вечера. На заснеженной дороге скопились десятки машин, а также туристические автобусы, пассажиры которых спешили в аэропорт и уже опоздали к рейсу в Москву. Местные жители также не могут попасть на работу, отмечает СМИ.

В свою очередь Telegram-канал «Лента новостей Мурманска» уточняет, что не только разыгравшаяся метель стала причиной затора. По словам очевидцев, у шедшего впереди колонны сопровождающего фронтального погрузчика лопнула покрышка колеса, в результате чего произошла остановка всех следовавших за ним автомобилей. На место выслали погрузчик и экскаватор, которые устранили последствия происшествия. Пока чинили сломавшееся авто, началась метель, сообщает источник, в результате часть машин не смогли проехать дальше. Специалистам потребуется не менее двух часов, чтобы расчистить дорогу, утверждает источник.

В областном минтрансе сообщили, что движение на проблемном участке трассы было распределено в три полосы. Машины, которые не смогли продолжать движение, вернули в Териберку, заявили в ведомстве.

