Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Лопнувшее колесо и метель парализовали движение машин и автобусов в Мурманской области

Около 200 машин и автобусы застряли в пробке из-за метели в районе Териберки

Десятки машин и туристические автобусы оказались в пробке в Мурманской области из-за метели. Об этом пишет «Осторожно, новости».

По информации источника, водители и пассажиры авто стоят в пробке в районе села Териберка со вчерашнего вечера. На заснеженной дороге скопились десятки машин, а также туристические автобусы, пассажиры которых спешили в аэропорт и уже опоздали к рейсу в Москву. Местные жители также не могут попасть на работу, отмечает СМИ.

В свою очередь Telegram-канал «Лента новостей Мурманска» уточняет, что не только разыгравшаяся метель стала причиной затора. По словам очевидцев, у шедшего впереди колонны сопровождающего фронтального погрузчика лопнула покрышка колеса, в результате чего произошла остановка всех следовавших за ним автомобилей. На место выслали погрузчик и экскаватор, которые устранили последствия происшествия. Пока чинили сломавшееся авто, началась метель, сообщает источник, в результате часть машин не смогли проехать дальше. Специалистам потребуется не менее двух часов, чтобы расчистить дорогу, утверждает источник.

В областном минтрансе сообщили, что движение на проблемном участке трассы было распределено в три полосы. Машины, которые не смогли продолжать движение, вернули в Териберку, заявили в ведомстве.

До этого из-за снегопада россияне застряли на границе с Грузией.

Ранее в Петербурге горящая легковушка на КАД создала многокилометровый затор.
 
Теперь вы знаете
Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!