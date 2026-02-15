Генсек ООН Гутерриш проигнорировал приглашение посетить Крым

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш никак не отреагировал на приглашение посетить Крым, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов. Его слова передает РИА Новости.

По мнению депутата, в скором времени Гутерриша больше нигде ждать не будут.

«Он показал себя человеком без должного уровня компетенций, силы и позитива, чтобы посещать Крым. Да и зачем ему смотреть на наши дороги и другие объекты, если он видит все только в заданном заранее режиме?» — сказал Константинов.

Глава крымского парламента в начале февраля пригласил генсека ООН посетить республику и пообщаться с ее жителями.

В январе Россия обратилась во всемирную организацию с запросом, может ли она по аналогии с Гренландией признать право народов Крыма и Донбасса на самоопределение. В тот же день Гутерриш заявил, что позиция секретариата ООН заключается в том, что право народов на самоопределение неприменимо в ситуации с новыми российскими регионами. Там преобладает принцип территориальной целостности, отметил генсек.

Ранее в МИД России дали совет Гутерришу после его заявления о Крыме и Донбассе.