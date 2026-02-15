Размер шрифта
Генсек ООН Гутерриш проигнорировал приглашение посетить Крым

Депутат Константинов: Гутерриш не отреагировал на приглашение посетить Крым
Andrew Kelly/Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш никак не отреагировал на приглашение посетить Крым, сообщил глава парламента республики Владимир Константинов. Его слова передает РИА Новости.

По мнению депутата, в скором времени Гутерриша больше нигде ждать не будут.

«Он показал себя человеком без должного уровня компетенций, силы и позитива, чтобы посещать Крым. Да и зачем ему смотреть на наши дороги и другие объекты, если он видит все только в заданном заранее режиме?» — сказал Константинов.

Глава крымского парламента в начале февраля пригласил генсека ООН посетить республику и пообщаться с ее жителями.

В январе Россия обратилась во всемирную организацию с запросом, может ли она по аналогии с Гренландией признать право народов Крыма и Донбасса на самоопределение. В тот же день Гутерриш заявил, что позиция секретариата ООН заключается в том, что право народов на самоопределение неприменимо в ситуации с новыми российскими регионами. Там преобладает принцип территориальной целостности, отметил генсек.

Ранее в МИД России дали совет Гутерришу после его заявления о Крыме и Донбассе.
 
