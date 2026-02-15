Размер шрифта
Патриарх Кирилл рассказал, что человеку дает вера в Бога

Патриарх Кирилл: вера в Бога дает крепкую опору, особенно молодым людям
Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Молодежь в тяжелые времена ищет духовной поддержки у Бога. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его слова приводятся на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

«Наша жизнь порой перенасыщена разными событиями, но за туманом суеты и обилием забот важно не пропустить главное. Это главное — то, ради чего живет каждый человек: встреча с Богом», — сказал патриарх, выступая с обращением по случаю празднования Дня православной молодежи.

По словам главы РПЦ, вера в Бога способна наполнить жизнь смыслом и ценностью, дать крепкую опору и духовную поддержку, которую ищет любой из нас, в особенности молодые люди.

До этого патриарх Кирилл, обращаясь к молодым православным христианам, призвал их к духовной бдительности, а также формированию правильных жизненных приоритетов и готовности к защите Церкви. Он отметил, что начал наблюдать в молодежи пробуждение духовного энтузиазма и готовность служить Богу и Церкви. Священнослужитель подчеркнул важность постоянной духовной работы над собой, развития интеллектуальных способностей и готовности к защите православных ценностей.

Ранее патриарх Кирилл призвал священников взять на вооружение слова его деда о страхе.
 
