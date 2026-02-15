Каллас поставила точку в разговорах о создании единой европейской армии

Страны Евросоюза не смогут сформировать единую европейскую армию, не стоит даже «тратить время на разговоры». Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, пишет РИА Новости.

«Я не думаю, что будет легко создать такую армию… Давайте не будем тратить время на разговоры, давайте сосредоточимся на укреплении наших национальных военных сил», — сказала она.

Каллас отметила, что оборона всегда была и остается компетенцией стран ЕС, и призвала членов союза «думать по-европейски».

Разговоры о том, что Европа может создать новый альянс без участия США, появились в начале прошлого года. В частности, об этом говорил доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петр Олещук. По его мнению, Европе в свете нынешних событий, когда США якобы оставили ее «один на один с Россией», необходимо объединить воинские контингенты в единую армию, чтобы противостоять угрозам извне.

В то же время глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил мнение, что европейская армия, объединяющая национальные армии стран ЕС, не появится никогда. По его словам, то, что Европа создает сейчас, — это не армия, а силы быстрого реагирования.

Ранее в России допустили появление нового военного альянса в Европе вместо НАТО.