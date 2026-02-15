Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Каллас поставила точку в разговорах о создании единой европейской армии

Каллас: страны ЕС не смогут сформировать единую европейскую армию
Kenzo Tribouillard/AP

Страны Евросоюза не смогут сформировать единую европейскую армию, не стоит даже «тратить время на разговоры». Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, пишет РИА Новости.

«Я не думаю, что будет легко создать такую армию… Давайте не будем тратить время на разговоры, давайте сосредоточимся на укреплении наших национальных военных сил», — сказала она.

Каллас отметила, что оборона всегда была и остается компетенцией стран ЕС, и призвала членов союза «думать по-европейски».

Разговоры о том, что Европа может создать новый альянс без участия США, появились в начале прошлого года. В частности, об этом говорил доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петр Олещук. По его мнению, Европе в свете нынешних событий, когда США якобы оставили ее «один на один с Россией», необходимо объединить воинские контингенты в единую армию, чтобы противостоять угрозам извне.

В то же время глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил мнение, что европейская армия, объединяющая национальные армии стран ЕС, не появится никогда. По его словам, то, что Европа создает сейчас, — это не армия, а силы быстрого реагирования.

Ранее в России допустили появление нового военного альянса в Европе вместо НАТО.
 
Теперь вы знаете
Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!