Минобороны сообщило о потерях ВСУ за сутки

Минобороны: ВСУ потеряли около 1,1 тыс. военных за сутки
РИА Новости

Общие потери ВСУ в зоне специальной военной операции за прошедшие сутки составили порядка 1 110 военнослужащих. Об этом говорится в сводке Минобороны России.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» украинская сторона потеряла свыше 180 военных. В полосе действий группировки «Запад» — до 160 человек, Южной группировки — до 130.

В зоне ответственности группировки «Центр» потери превысили 275 военнослужащих, «Восток» — свыше 320, «Днепр» — до 45 военных.

По данным Минобороны, ВСУ за январь 2026 года потеряли в зоне проведения спецоперации более 38,5 тысячи военных. В ведомстве уточнили, что наибольшие потери украинская армия понесла в зоне ответственности российской группировки войск «Центр».

Позже начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявлял, что наиболее упорные бои в настоящее время идут в зоне ответственности группировки российских войск «Центр».

Ранее в России заявили о потере боеспособности подразделения ВСУ, состоящего из зэков.
 
