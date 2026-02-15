У Гуменника были проблемы с визой перед отлетом на Олимпийские игры

Мать фигуриста Гуменника рассказала о проблемах с визой перед отлетом на ОИ-26

Елена Гуменник, мать российского фигуриста Петра Гуменника, рассказала, что у спортсмена возникли проблемы с визой перед отлетом на зимние Олимпийские игры — 2026 в Италию. Ее слова приводит Sport24.

«Кстати говоря, у него еще были проблемы с визой. Визу же делают электронную, но у Пети что-то там случилось, и ему пришлось оформлять обычную. Он тогда позвонил и сказал: «У меня есть радостная новость — с визой всё хорошо, но есть очень неприятная — мне запретили музыку». Это было за день до его отъезда», — поделилась она.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.

Фигурист — чемпион России (2026), серебряный (2023) и бронзовый (2024) призер чемпионата России, двукратный победитель финала Гран-при России (2023, 2025), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2020), бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров (2020).

Победу на Олимпийских играх одержал представитель Казахстана Михаил Шайдоров. Главный фаворит турнира — американец Илья Малинин — из-за неудачи в произвольном прокате оказался восьмым. На втором и третьем местах оказались японцы — Юма Кагияма и Сюн Сато.

Ранее Гуменник выступил с обращением после прокатов на ОИ.