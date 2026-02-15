Подразделения группировки российских войск «Днепр» взяли под контроль три населенных пункта в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Военнослужащие страны выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Приморского, Запасного и Магдалиновки.

«Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Орехов в Запорожской области, Солнечное и Садовое в Херсонской области», — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что украинские формирования в ходе боевых действий потеряли до 45 солдат. Кроме того, Вооруженные силы РФ вывели из строя 15 автомобилей ВСУ и три станции радиоэлектронной борьбы.

14 февраля военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские подразделения продвинулись на Гуляйпольском направлении и взяли под контроль около 5 км железнодорожного полотна у Зализничного в Запорожской области. По его словам, сейчас ВС РФ ведут бои за лесополосы, расположенные в районе данного населенного пункта.

Ранее в российских силовых структурах рассказали о состоянии солдат ВСУ в Запорожской области.