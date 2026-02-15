Размер шрифта
Концерт Лолиты отменили в Волгограде

Shot: в Волгограде отменили концерт Лолиты
Пресс-служба/Звук

В Волгограде отменили концерт певицы Лолиты Милявской. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, выступление Милявской пришлось отменить из-за низкого спроса на билеты. Деньги зрителям обещают вернуть в ближайшее время. Как отмечает Shot, причиной бойкота слушателей могло стать обращение бойцов СВО к прокурору Волгоградской области.

С 2023 по 2025 год Лолита Милявская столкнулась с массовыми просьбами общественников запретить ее концерты после участия в «голой» вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой. В январе 2025 года Лолита потребовала у активистов перестать угрожать ей и ее зрителям. Артистка делала скриншоты с угрозами и планировала передать их в Следственный комитет.

20 декабря 2023 года прошла «голая» вечеринка блогерши Анастасии Ивлеевой. Согласно дресс-коду, гости должны были прийти в полуобнаженном виде. Ее посетили Ксения Собчак, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита Милявская, Оксана Самойлова, рэпер Vacio и Джиган.

Ранее песни Лолиты предложили включить в школьную программу в качестве плохого примера.
 
