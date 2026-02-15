Каллас недовольна требованиями России на переговорах: «Не могут быть удовлетворены»

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Кая Каллас заявила, что Россия получает за столом переговоров больше, чем достигла на поле боя. Ее слова с Мюнхенской конференции по безопасности приводит «Европейская правда».

По ее словам, позиция Москвы за столом переговоров якобы «нереалистична». Она утверждает, что Россия «разбита», а ее экономика «лежит в руинах».

«На самом деле самая большая угроза, которую сейчас представляет Россия, заключается в том, что она получает больше за столом переговоров, чем достигла на поле боя», – заявила Каллас.

По ее словам, «максималистские требования России не могут быть удовлетворены минималистским ответом». Глава евродипломатии также в очередной раз заявила, что Москва «должна заплатить за ущерб», нанесенный Украине.

До этого Кая Каллас заявила, что «Россия не побеждает» в конфликте на Украине. По ее утверждению, данные разведки якобы не указывают на скорый прорыв ВС РФ в зоне боевых действий на Украине. По словам Каллас, «Россия не побеждает», а ее потери якобы «значительно растут».

Глава евродипломатии полагает, что Москва находится «в сложном положении».

