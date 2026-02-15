Франция потратила больше 3/4 своих подземных запасов газа

В подземных газохранилищах (ПХГ) Франции осталось меньше четверти запасов топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

По данным на 13 февраля французские мощности для хранения газа, по объему которых страна занимает одно из первых мест в Европе, были заполнены на 24,98%.

Не менее активно, как следует из данных GIE, расходуют свои подземные запасы газа и другие европейские страны. В ПХГ Болгарии, Румынии и Австрии осталось меньше половины топлива, у Венгрии, Чехии, Словакии и Дании — меньше 40%, в хранилищах Германии, Бельгии и Латвии — около четверти или меньше, у Нидерландов и Хорватии — меньше 20%.

В прошлом сезоне европейские страны перестали выкачивать газ из ПХГ в конце марта. После завершения отбора у них осталось в общей сложности 33,57% запасов.

Сейчас совокупный объем газа в подземных хранилищах Европы составляет 34,4% — это на 16,28 процентного пункта меньше среднего уровня на середину февраля в последние пять лет. В 2025 году в это время европейские ПХГ оставались заполненными почти на 46%.

В нынешнем отопительном сезоне страны Евросоюза начали отбор газа из подземных хранилищ 13 октября и с тех пор выкачали более 59 млрд куб. м топлива — на 54 млрд кубометров больше, чем закачали за это время. Эта разница (нетто-отбор) составила 98% от объема газа, закачанного в ПХГ Европы предшествующим летом.

В бывших прибалтийских республиках СССР — Эстонии, Литве и Латвии — всего одно подземное хранилище на все три страны. К началу февраля там осталось менее трети запасов топлива.

Ранее «Газпром» сообщил об ускоренном расходовании газа из европейских ПХГ.