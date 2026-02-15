Размер шрифта
В Евросоюзе отказались определять дату вступления Украины

Каллас заявила, что страны ЕС не готовы назвать дату принятия Украины
Страны — члены Европейского союза (ЕС) пока не готовы определить дату вступления Украины в региональное содружество. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, пишет ТАСС.

В воскресенье, 15 февраля, дипломат приняла участие в панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности и ответила на вопросы присутствовавших.

«Мое ощущение, что страны ЕС не готовы назвать дату вступления Украины», — сказала она.

В январе украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что его страна технически готова открыть все кластеры в переговорах по вступлению в региональное содружество. По его словам, Киев будет полностью готов присоединиться к ЕС уже в 2027 году.

11 февраля глава государства в своем Telegram-канале написал, что хочет получить конкретную дату приема Украины в Европейский союз.

Позднее ситуацию прокомментировала еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. В ходе Мюнхенской конференции по безопасности она заявила, что Украине не сможет стать членом ЕС в 2027 году из-за существующих в региональном содружестве правил.

Ранее в Венгрии предостерегли ЕС от быстрого приема Украины.
 
