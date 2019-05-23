НАТО призвали сменить заезженную пластинку о Крыме

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Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс оценил очередной призыв НАТО к России, передает РИА «Новости».

По его словам, вся риторика НАТО напоминает «заезженную пластинку».

«Пора прекратить пользоваться старыми заезженными «патефонами» и сменить риторику в отношении России», — заявил Фикс.

Он призвал альянс заниматься своими делами.

Ранее глава военного комитета НАТО сэр Стюарт Пич заявил, что альянс не намерен признавать Крым российской территорией и призвал Россию покинуть полуостров.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.