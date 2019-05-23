Белый дом просят отправить 10 тысяч солдат на Ближний Восток, узнали СМИ

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Пентагон в ближайшем будущем представит Белому дому план по отправке 10 тысяч солдат на Ближний Восток в качестве оборонительной меры из-за кризиса в отношениях с Ираном. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Источники подчеркнули, что в настоящий момент в Белом доме не приняли решение об отправке войск. Они добавили, что, в частности, будет обсуждаться отправка на Ближний восток дополнительных кораблей и зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Ранее агентство Reuters узнало, что военные США попросили Пентагон отправить тысячи солдат на Ближний Восток.