Израиль и ХАМАС временно помирились, пишут СМИ
Палестинское исламистское движение ХАМАС и израильские военные достигли мирного соглашения на полгода, сообщает The Times of Israel.
Отмечается, что мирный договор предусматривает прекращение огня в районе сектора Газа, который фактически контролируется палестинской стороной.
В ХАМАС условились, что «прекратят акции насилия вдоль ограждений, отделяющих сектор Газа от Израиля» и будут придерживаться буферной зоны в 300 м.
Также палестинская сторона намерена прекратить поддержку «флотилий», которые по морю прибывают к берегу Газы.
В начале мая также сообщалось, что Израиль и ХАМАС достигли перемирия. После его объявления между сторонами начал нарастать военные конфликт.