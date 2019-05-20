«Ядерный гроб» США отравляет Тихий океан
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что радиоактивные отходы от испытаний ядерного оружия США могут попасть в Тихий океан. Об этом сообщает Fox News.
По его словам, речь идет о ядерный отходах, которые закрыты бетонным куполом на острове Рунит.
Он также добавил, что токсичный шлам из купола может вытекать в Тихий океан.
Гутерреш подчеркнул, что на Маршалловых островах было проведено 67 испытаний ядерного оружия в США.
Ранее СМИ сообщили, что ученые предложили способ борьбы с ядерными отходами