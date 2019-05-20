«Ядерный гроб» США отравляет Тихий океан

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Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что радиоактивные отходы от испытаний ядерного оружия США могут попасть в Тихий океан. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, речь идет о ядерный отходах, которые закрыты бетонным куполом на острове Рунит.

Он также добавил, что токсичный шлам из купола может вытекать в Тихий океан.

Гутерреш подчеркнул, что на Маршалловых островах было проведено 67 испытаний ядерного оружия в США.

Ранее СМИ сообщили, что ученые предложили способ борьбы с ядерными отходами