Британцев возмутил перехват российских самолетов над Балтикой, пишут СМИ

Публикация британского таблоида Daily Mail о перехвате российских самолетов британскими ВВС в небе над Балтикой вызвала негативную реакцию у некоторых читателей, сообщает РИА «Новости».

В агентстве уточнили, что некоторые пользователи написали негативные комментарии под публикацией. Отмечается, что некоторым читателям не понравилось то, что британские ВВС выполняли свои задачи на значительном удалении от Великобритании.

Другие комментаторы призвали эстонские ВВС перехватывать российские истребители. Также некоторые пользователи заметили, что российские самолеты имеют право патрулировать свою морскую границу.

В четверг, 16 мая, сообщалось, что истребители Британии дважды сопровождали самолеты России над Эстонией.