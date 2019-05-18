КНДР направила письмо в ООН из-за ареста США судна

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Представитель КНДР в ООН Ким Сон направил письмо в ООН в связи с задержанием американскими властями судна Wise Honest. Об этом сообщает Ренхап со ссылкой на центральное агентство Кореи (ЦТАК).

До этого стало известно, что США арестовали судно КНДР за обход санкций.

По словам Сона, этот арест является «незаконным, возмутительным и нарушающим суверенитет» действием.

Кроме того, он назвал США «гангстерской страной», не обращающей внимания на международное право.

Ранее сообщалось, что США внесли два российских судна в список нарушающих санкции по КНДР.