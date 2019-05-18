Когда венесуэльцы возьмутся за оружие, рассказал Мадуро
Венесуэльский президент Николас Мадуро рассказал, в каком случае жители страны возьмутся за оружие. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, об этом глава государства сказал во время выступления перед военными.
«Если кому-то из нас придется взяться за оружие, это будет сделано для защиты и сохранения мира, суверенитета и независимости Венесуэлы», — заявил Мадуро.
Он добавил, что вне зависимости от обстоятельств Венесуэла будет укреплять и поддерживать монолитность своих ВС.
Ранее в Венесуэле заявили о попытке ЦРУ подкупить военных страны.