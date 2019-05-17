Минобороны: боевики обвинят Россию в применении химоружия в Сирии

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Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) намерены осуществить «провокацию» с химическим оружием в Сирии, чтобы потом обвинить в ней российских военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

В ЦПВС отметили, что такие данные им поступили от жителей села Серакаб в районе провинции Идлиб. Они рассказали российским военным, что боевики готовят провокацию с использованием химических отравляющих веществ и «обломков российских авиационных фугасных боеприпасов», доставленных из других регионов Сирии.

«Целью провокации является обвинение ВКС России в якобы применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб», — добавили в ЦПВС.

Российские военные уточнили, что провокацию планируется записать на видео, чтобы потом передать эти материалы «западным СМИ» и распространить их в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии.

Исламистская группировка «Джебхат ан-Нусра» признана судом террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории России.