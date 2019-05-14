Россия проведет военные инспекции в Финляндии

Российские специалисты с дипломатическим статусом проведут военные инспекции в Финляндии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение финских Сил обороны.

Инспекции будут проведены в соответствии c положениями Венского документа 2011 года.

Инспекции будут проходить с 13 по 16 мая.

«Целью является проверка того, что в районе, определенном для инспекции, нет военных действий, о которых следовало уведомить заранее в соответствии с Венским документом», — говорится в сообщении

Подобные проверки будут проводиться в Финляндии несколько раз в год. Страна также планирует проводить аналогичные проверки в других государствах-участниках.