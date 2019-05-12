Порошенко назвал армию Украины одной из самых сильных в ЕС

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Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что армия Украины стала одной из самых сильных в Европе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Теперь Украина располагает достаточным военным потенциалом», — считает Порошенко.

По его словам, пять лет назад армия Украины была «небоеспособной».

Он также добавил, что в настоящее время украинские военные являются «бесстрашными защитниками» Украины.

Ранее в штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского заявили, что «одиозные решения» Порошенко будут пересмотрены.