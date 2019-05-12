Порошенко назвал армию Украины одной из самых сильных в ЕС
Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что армия Украины стала одной из самых сильных в Европе. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Теперь Украина располагает достаточным военным потенциалом», — считает Порошенко.
По его словам, пять лет назад армия Украины была «небоеспособной».
Он также добавил, что в настоящее время украинские военные являются «бесстрашными защитниками» Украины.
Ранее в штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского заявили, что «одиозные решения» Порошенко будут пересмотрены.