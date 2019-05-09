Трамп: никто не рад запуску ракет КНДР

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Президент США Дональд Трамп прокомментировал данные о новом запуске ракет властями Северной Кореи, отметив, что этому «никто не рад». Об этом американский лидер заявил в эфире Fox News.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон следит за развитием ситуации в связи с ракетными запусками КНДР.

«Отношения продолжаются... Я знаю, что они (КНДР. — «Газета.Ru») хотят вести переговоры, они говорят о переговорах. Но я не думаю, что они готовы вести переговоры», — добавил Трамп.

Ранее сообщалось, что Северная Корея 9 мая запустила неопознанные снаряды.