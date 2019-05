Испытанное КНДР оружие сопоставили с «Искандером»

СМИ и пользователи социальных сетей заметили внешнее сходство испытанного в выходные оружия Северной Кореи с российским ракетным комплексом малой дальности «Искандер».

В частности, на это обратил внимание американский оборонный эксперт Джозеф Демпси. После появления информации о запуске северокорейского оружия он написал в твиттере, что внешне оно очень напоминает российский «Искандер».

Как отмечает Popular Mechanics со ссылкой на экспертов, данная ракета была впервые замечена в 2018 году на военном параде, но испытана только сейчас.

Как писала The New York Times, южнокорейские оборонные эксперты полагают, что испытанный в Северной Корее вид оружия — все же ракета, дизайн и модель которой основаны на комплексе «Искандер».

Американское радио NPR, основываясь на снимках северокорейских государственных СМИ, также отмечает, что новейшая ракета внешне практически «идентична» российской ракете.

«Подобная ракета в стиле «Искандера» — это то, о чем нам нужно начать волноваться», — заявила NPR Мелисса Ханхам, эксперт по оружию в фонде One Earth Future.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын испытал оружие, способное поразить Южную Корею.

Агентство «Ренхап» ранее сообщало, что в КНДР 4 мая запустили пусковые установки ракет. Позже сообщалось, что испытаниями в военной части руководил лично северокорейский лидер Ким Чен Ын.

The newly tested #NorthKorea ballistic missile appears to the be #Russia Iskander look-a-like revealed at the Feb 2018 parade pic.twitter.com/4NvfCEA2e9