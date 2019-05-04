Российский военный погиб из-за взрыва на полигоне

В Свердловской области на полигоне произошел взрыв, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Как отмечается, в результате инцидента погиб один военнослужащий. Еще четверо получили травмы.

По предварительной информации, 3 мая военнослужащие нарушили требования безопасности и разожгли костер на полигоне воинской части. Это стало причиной подрыва боеприпаса.

В данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на полигоне под Самарой при взрыве боеприпаса пострадали люди.