Российский военный погиб из-за взрыва на полигоне
В Свердловской области на полигоне произошел взрыв, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Как отмечается, в результате инцидента погиб один военнослужащий. Еще четверо получили травмы.
По предварительной информации, 3 мая военнослужащие нарушили требования безопасности и разожгли костер на полигоне воинской части. Это стало причиной подрыва боеприпаса.
В данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что на полигоне под Самарой при взрыве боеприпаса пострадали люди.