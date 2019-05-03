Россия готова продать Турции истребители Су-57

<img src="//img.gazeta.ru/files3/261/12064261/RIAN_5705498.HR-pic905-895x505-4899.jpg">

«Ростех» готов продать Турции российские истребители Су-57. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на заявление главы госкорпорации Сергея Чемезова.

По его словам, документы уже согласованы.

Он также добавил, что российская сторона будет рада, если Турция изъявит желание стать партнером по проекту С-500.

«Если будет предложение турецкой стороны по локализации производства или трансферу российских технологий, мы с радостью его рассмотрим»,— отметил Чемезов.

Ранее турецкие СМИ заявили о превосходстве российского Су-57 над американским F-35.