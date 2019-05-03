Порошенко заявил о формировании «европейского лица погранслужбы»

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Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил о формировании «европейского лица пограничной службы» страны. Об этом сообщают украинские СМИ.

По его словам, Украина планирует усилить меры по укреплению обороноспособности госпогранслужбы.

Он также добавил, что речь идет о строительстве 22 современных кораблей и покупке 24 вертолетов.

Порошенко подчеркнул, что госпогранслужба Украина работает по «стандартам НАТО».

Ранее сообщалось, что Порошенко решил создать новую партию