Порошенко заявил о формировании «европейского лица погранслужбы»
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил о формировании «европейского лица пограничной службы» страны. Об этом сообщают украинские СМИ.
По его словам, Украина планирует усилить меры по укреплению обороноспособности госпогранслужбы.
Он также добавил, что речь идет о строительстве 22 современных кораблей и покупке 24 вертолетов.
Порошенко подчеркнул, что госпогранслужба Украина работает по «стандартам НАТО».
Ранее сообщалось, что Порошенко решил создать новую партию