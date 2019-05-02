USA Today: американцы стали больше насиловать в армии

Случаи сексуального насилия в армии США возросли на 38% с 2016 по 2018 годы, пишет USA Today со ссылкой на результаты исследования.

Наибольшему риску сексуального насилия подвержены женщины-военнослужащие в возрасте от 17 до 24 лет. Нежелательный сексуальный контакт включает не только изнасилование, но и нежелательные ласки, говорится в материале.

Газета отмечает, что всплеск насилия наблюдается, несмотря на долгие усилия властей искоренить проблему. На основе опроса, результаты которого представил Пентагон, в 2018 году было выявлено 20,5 тыс. случаев нежелательных сексуальных контактов. Это число заметно возросло по сравнению с цифрой два года назад — тогда говорилось о 14,9 тыс. нежелательной интимной близости.

В исследовании принимали участие служащие в армии, ВМФ, ВВС, морской пехоте.

Ранее сообщалось, что военных в США назвали самой «пьющей» профессией.