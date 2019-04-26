Войска ВСУ привели в полную боеготовность перед Пасхой

Подразделения Вооруженных Сил Украины приведены в полную боевую готовность и готовы к предупреждению попыток дестабилизации обстановки в период празднования Пасхи. Об этом говорится в сообщении Операции объединенных сил на странице в фейсбуке.

Как отмечается, командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность подразделений к действиям по назначению.Также были проведены проверки и тренировки резервов, уточнены задачи подразделениям разведки, артиллерии и контрснайперськой борьбы.

«Объединенные силы имеют все необходимое для выполнения задач по назначению в случае эскалации боевых действий», — заявил Наев.

Он добавил, что подразделения ВСУ получили пополнение боеприпасов и материально-технических средствами.

Ранее сообщалось, что Киев обвинили в игнорировании «пасхального» перемирия в Донбассе.