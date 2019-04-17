Число жертв в Ливии возросло до 189 человек
Число погибших в результате боевых действий в Ливии увеличилось до 189 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране.
По последним данным, из-за боевых действий погибли 189 человек. Кроме того, по сведениям ВОЗ, в стране зафиксировали 816 раненных.
Отмечается, что в районе Триполи все еще размещены бригады для помощи.
Ранее сообщалось, что число жертв в Ливии резко увеличилось до 147 человек.
В Ливии столкнулись две стороны: ливийская национальная армия, находящаяся под командованием маршала Халифа Хафтара и силы правительства национального согласия Фаиза Сараджа.
4 апреля Хафтар объявил о начале похода на город, а 7 апреля проправительственные силы Ливии заявили о начале действий против армии Хафтара.