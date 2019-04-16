Израиль мог впервые применить сверхзвуковые ракеты Rampage

Военный аналитик Бабак Тагвей заявил, что при совершении авиаудара по сирийской территории израильские ВВС могли впервые использовать аэробаллистическую ракету Rampage. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на твиттер эксперта.

Отмечается, что речь идет об атаке 13 апреля.

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Сверхзвуковая ракета класса «воздух-поверхность» Rampage была создана компаниями Израиля и показана в июне 2018 года.

Ранее стало известно о пострадавших при ударах Израиля по Сирии.