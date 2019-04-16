Трамп обсудил российские С-400 с министром финансов Турции

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и министр финансов Турции Берат Албайрак провели встречу в Вашингтоне, на которой обсудили поставки российских С-400 на турецкую территорию. Об этом сообщает NTV.

По словам Албайрака, встреча была позитивной и конструктивной. Он передал Трампу сообщение от турецкого коллеги Реджепа Эрдогана.

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«В ходе встречи со мной Трамп проявил разумный взгляд на необходимость покупки С-400. Не исключена его встреча с нашим президентом в ближайшее время», — заявил Албайрак.

Ранее Турция пообещала не объединять С-400 и системы НАТО.