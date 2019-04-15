Посол РФ: Россия ждет, пока США «созреют» для диалога
Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не намерена инициировать переговоры с американской стороной по поводу Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, предложения России, сделанные в связи с этими договорами, остаются в силе, а возможность вернуться к «равноправному профессиональному диалогу» сохраняется.
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«Ни за кем бегать мы не будем. Не будем инициировать новых переговоров по данной проблематике», — сказал Антонов.
Он добавил, что Россия будет ждать, пока Соединенные Штаты «созреют» для переговоров.
Ранее американский генерал выступил за более тесные отношения с Россией.