Американский генерал выступил за более тесные отношения с Россией

Командующий Европейским командованием Вооруженных сил США генерал Кертис Скапаротти заявил, что Западу необходимо выстраивать более тесные отношения с Россией, пишет Associated Press.

По мнению генерала, улучшение взаимодействия стран поможет избежать различных конфликтов.

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«Лично я думаю, взаимодействие — ключевая часть сдерживания», — отметил Скапаротти.

Он подчеркнул, что в период холодной войны западные страны и российская сторона понимали друг друга, потому что «разговаривали».

Ранее сообщалось, что США разместят в Европе истребители пятого поколения.