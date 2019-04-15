Американский генерал выступил за более тесные отношения с Россией
Командующий Европейским командованием Вооруженных сил США генерал Кертис Скапаротти заявил, что Западу необходимо выстраивать более тесные отношения с Россией, пишет Associated Press.
По мнению генерала, улучшение взаимодействия стран поможет избежать различных конфликтов.
Реклама
«Лично я думаю, взаимодействие — ключевая часть сдерживания», — отметил Скапаротти.
Он подчеркнул, что в период холодной войны западные страны и российская сторона понимали друг друга, потому что «разговаривали».
Ранее сообщалось, что США разместят в Европе истребители пятого поколения.