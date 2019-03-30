Взлетел новый российский самолет Ил-112В

На Воронежском авиастроительном объединении первый полет начал нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В, передает ТАСС.

Как сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе, самолет пробудет в воздухе 45 минут.

Новый самолет сопровождается Ил-114.

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Ранее в Воронеже в назначенное время не прошел первый испытательный полет Ил-112В. Это произошло из-за погодных условий.

Ил-112В стал первым военно-транспортным самолетом, разработанным в России «с нуля» в постсоветский период.