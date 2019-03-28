В Китае посоветовали Германии «не беспокоиться» о китайско-российских отношениях

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Представитель китайского министерства обороны старший полковник У Цянь предостерег ФРГ от попыток внести раскол в китайско-российские отношения. Об этом сообщается ТАСС.

Как отмечается, так в Китае отреагировали на заявление главы немецкого оборонного ведомства об угрозе российской стороне из-за китайских ракет средней и меньшей дальности.

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«Я думаю, что некоторым гражданам в Германии не стоит беспокоиться о китайско-российских отношениях и пытаться вбить клин между Россией и Китаем», — заявил У Цянь.

Он также напомнил, что КНР не подписывала Договор о ракетах средней и меньшей дальности.

Ранее СМИ написали, что Германия «парализована» из-за невозможности сделать потенциальный выбор между Соединенными Штатами и Китаем в новом глобальном торговом порядке.