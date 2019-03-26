В Госдуме внесли ясность в данные разведки США о «Посейдонах»

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Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин дал комментарий после того, как в американских СМИ появились данные о сроках поступления атомных подводных беспилотников «Посейдон» на вооружение в России. Об этом сообщает RT.

По словам Швыткина, на фоне агрессивной политики в отношении российской стороны у России нет времени для того, чтобы оснащать «Посейдоны» до 2027 года.

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«Хочу огорчить Соединенные Штаты Америки и сообщить им о том, что система «Посейдон» появится в арсенале российских вооруженных сил гораздо раньше, чем они предполагают», — заявил Швыткин.

Он добавил, что при этом действия России имеют исключительно оборонительный характер и не направлены против США и других стран. Швыткин отметил, что появление атомных подводных беспилотников станет «сдерживающим и отрезвляющим фактором для некоторых горячих голов».

Ранее сообщалось, что американская разведка выяснила, что подводные атомные беспилотники «Посейдон» появятся в армии России не раньше 2027 года.