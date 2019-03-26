Агентство ПРО США подтвердило успешные испытания противоракет

Агентство по противоракетной обороне США сообщило в твиттере об успешном испытании двух противоракет над Тихим океаном.

В ходе учений была успешно сбита межконтинентальная ракета. Были выпущены две ракеты наземного базирования — основная и запасная.

Реклама

Как говорится в сообщении, межконтинентальную ракету-цель запустили с испытательного полигона на Маршалловых островах, расположенного более чем за 6,4 тыс. километров от ракет-перехватчиков наземного базирования, запущенных с базы ВВС в Калифорнии.

Как сообщали ранее СМИ, противоракеты успешно перехватили ракеты вероятных противников Соединенных Штатов, Ирана и КНДР. При этом не уточнялось, какие именно ракеты были запущены с базы Ванденберг.