На Украине вступил в силу закон, признающий членов УПА участниками боевых действий

На Украине+ начал действовать закон, признающий участниками боевых действий членов Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) (УПА). Об этом сообщает «112 Украина».

Согласно имеющейся информации, такой статус получат все лица, принимавшие участие в вооруженной борьбе за независимость страны в XX веке.

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«Порядок предоставления статуса участника боевых действий этим лицам установит правительство», — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил поправки в закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», нацеленные на усиление социальный защиты для участников националистических организаций.

«УПА» — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России.