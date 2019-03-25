Богданов и посол Палестины обсудили ситуацию в секторе Газа
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы российского МИД Михаил Богданов провел встречу с послом Палестины Абдельхафизом Нофалем, передает РИА «Новости».
По данным агентства, в ходе встречи стороны обсудили резкое обострение ситуации вокруг сектора Газа.
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Как отмечается, Богданов и Нофалем согласились, что происходящее чреватое рецидивом силовой конфронтации между израильтянами и палестинцами.
При этом стороны подчеркнули необходимость воздержаться от агрессивной риторики.
Ранее армия Израиля заявила о начале атаки по объектам ХАМАС в секторе Газа.